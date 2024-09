Il Museo Pisani Dossi apre al pubblico

Domenica 22 settembre il Museo Pisani Dossi di Corbetta aprirà al pubblico. I visitatori saranno accompagnati in un percorso che comprende tutte le principali sezioni della Casa Museo da volontari dell'associazione Amici del Museo Pisani Dossi.

Domenica 22 settembre il Museo Pisani Dossi di Corbetta aprirà al pubblico. I visitatori saranno accompagnati in un percorso che comprende tutte le principali sezioni della Casa Museo da volontari dell'associazione Amici del Museo Pisani Dossi (giovani professionisti del settore). Le visite saranno organizzate come di consueto: avranno una durata di circa 1 ora e partiranno alle 10, 11, 12, 15, 16 e 17. Per informazioni e prenotazioni: museopisanidossi [at] gmail [dot] com.

