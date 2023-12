'Dalla Liguria alla Lombardia, la focaccia di Natale': è il titolo dell'iniziativa in programma lunedì 18 dicembre nella piazza del Palazzo della Regione.

I presidenti Attilio Fontana e Giovanni Toti, alle ore 13, si incontreranno nell'igloo allestito in occasione delle festività natalizie per suggellare il 'Patto di amicizia' tra le due regioni attraverso il quale, come avviene da anni, la Lombardia offre alla Liguria l'albero di Natale posizionato a Genova in piazza de Ferrari, proveniente da Ponte di Legno, in provincia di Brescia, grazie alla collaborazione con Ersaf.

Lunedì lo scambio di cortesie si concretizzerà in piazza Città di Lombardia con una delegazione della Liguria che, alle 13 (e fino a esaurimento scorte) omaggerà focaccia e pesto a chi interverrà all'iniziativa.

