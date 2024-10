Un nuovo sacerdote: ecco don Luca

La grande voglia di fare e quello spirito d’iniziativa che, come si dice, sono il suo ‘marchio di fabbrica’. E poi le due parole, incontro e “mettersi in gioco”, per lui fondamentali. E “in gioco” don Luca si è sempre messo e sta continuando a farlo anche oggi che è cominciata la sua nuova esperienza nella Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Castano e Buscate.

La grande voglia di fare e quello spirito d’iniziativa che, come si dice, sono il suo ‘marchio di fabbrica’. E poi le due parole, incontro e “mettersi in gioco”, per lui fondamentali. E “in gioco” don Luca si è sempre messo e sta continuando a farlo anche oggi che è cominciata la sua nuova esperienza nella Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Castano e Buscate. “Queste prime settimane qui sono state davvero molto positive - racconta - Ho trovato persone che hanno un forte desiderio di stare insieme e dare ciascuno il proprio contributo per avvicinarsi ogni giorno di più al Signore, cogliendo quanto di bello può donarci”. Una nuova realtà, dunque; nuovi fedeli e nuovi giovani con i quali rapportarsi e costruire, appunto fianco a fianco, il presente e il futuro. “Sarà importante vivere le varie attività e i singoli momenti di fede assieme - conclude - Parlare, confrontarsi, ragionare e quindi pensare a ciò che ci aiuta a crescere e formarci ulteriormente, seguendo la parola di Dio e i suoi insegnamenti, sono gli obiettivi che voglio provare a portare avanti. Un altro tassello nel mio percorso sacerdotale che si aggiunge. È un po’ come scrivere un nuovo capitolo del libro in cui c’è racchiusa la propria esistenza, ma ovviamente da solo non posso farlo, c’è bisogno dell’aiuto e del coinvolgimento di tutti”.

"BEN ARRIVATO DON LUCA"



