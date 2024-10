'80 anni suonati'

Da ottobre 2024 a maggio 2025 tante star per festeggiare il traguardo degli 80 anni dell’istituzione milanese, la prima a ripartire dopo la guerra nel 1945 e dopo la pandemia nel 2020.

È un traguardo molto importante quello che l’Orchestra I Pomeriggi Musicali festeggia con la prossima stagione: quella 2024/2025 sarà infatti l’ottantesima e si svolgerà da ottobre a maggio con 23 programmi settimanali per i consueti concerti del giovedì sera (ore 20) e del sabato pomeriggio (ore 17) al Teatro Dal Verme, cui si aggiungono alcuni appuntamenti “in anteprima”, cioè le prove generali aperte del giovedì mattina (ore 10).

L’inaugurazione della stagione n. 80 è fissata per giovedì 10 ottobre alle ore 20 (con replica sabato 12 alle ore 17) con un concerto affidato a uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, Mikhail Pletnëv impegnato nel celebre Terzo concerto di Rachmaninov. Sul podio Ryan McAdams che, nella seconda parte, dirigerà L’oiseau de feu di Stravinski nella versione del 1945 – stesso anno di fondazione dei Pomeriggi Musicali – preparata dallo stesso compositore. Si apre anche la rassegna per gli under30 Altri pomeriggi con aperitivo al Teatro Dal Verme dalle ore 18.45 e incontro con gli artisti.

«Il compito degli artisti oggi – scriveva nel 1945 Ferdinando Ballo, fondatore insieme a Remigio Paone dei Pomeriggi Musicali – non è più quello di difendersi e straniarsi bensì quello di ricercare quei punti di contatto e di simpatia tra la loro espressione e la gente. Perché ciò si compia occorre che gli artisti tornino ad essere uomini tra gli uomini, accettando l’impegno della propria missione: essere lo specchio della coscienza di tutti, essere l’espressione viva e tangibile della nostra umanità nelle sue forze più nuove e vive». Il direttore generale e artistico Maurizio Salerno torna quindi alle origini per festeggiare il traguardo delle 80 stagioni, «raggiunto grazie all’ininterrotta staffetta generazionale dei tanti professori d'orchestra che si sono avvicendati ai leggii, dimostrando che la scintilla originaria dalla quale è nata la nostra orchestra è ancora pienamente attuale. Nel continuo rinnovarsi di quello spirito pionieristico, anche la Stagione n. 80 continuerà a presentare repertorio classico e nuove creazioni, pagine più rare accanto a titoli molto amati, celebrità della scena concertistica internazionale e giovani virtuosi, secondo la visione indicata dai nostri fondatori, che omaggeremo eseguendo nel concerto inaugurale una pagina di Stravinskij – compositore presente sin dal debutto dei Pomeriggi nel 1945, senza dimenticare il ruolo del Teatro Dal Verme nella vita musicale italiana eseguendo Le Villi di Puccini nel centenario della morte che proprio qui videro la luce. Il nostro impegno prosegue quindi con un ampio ventaglio di attività divulgative per i più piccoli e per i giovani, di presenza in tutta la regione sia con repertorio operistico sia sinfonico, di commistioni di generi come opportunità d'incontro di culture, strumenti per arricchire la collettività, veicoli di buona musica come ecologia della mente accessibile a tutti».

“80 anni suonati” è il claim che sta accompagnando la campagna promozionale firmata da Venti caratteruzzi e l’intera stagione 2024/2025, sui social e nelle affissioni stradali, illustrata con una serie di fotografie di Lorenza Daverio che ritraggono il passato, il presente e il futuro dell’Orchestra: insieme ai professori in attività, ad alcuni ormai in pensione e alle giovanissime promesse dei Piccoli Pomeriggi Musicali.

