Gli 'Imagine Dragons' aprono i grandi concerti

Con una scaletta che promette di includere successi come "Radioactive", "Demons", "Believer" e le nuove tracce di Loom, gli Imagine Dragons si apprestano a regalare al pubblico milanese una performance indimenticabile.

Questa sera, martedì 27 maggio, l'Ippodromo SNAI La Maura di Milano ospiterà uno degli eventi musicali più attesi dell'anno: il concerto degli Imagine Dragons, tappa del loro "Loom World Tour". La band statunitense, guidata dal carismatico Dan Reynolds, torna nel capoluogo lombardo per presentare dal vivo i brani del loro sesto album in studio, Loom, uscito nel 2024.

Le porte dell'Ippodromo apriranno alle 15:00, mentre lo spettacolo inizierà alle 21:00. Ad aprire la serata sarà il cantautore britannico Declan McKenna. I biglietti, con prezzi compresi tra 86,25 € e 115 €, sono disponibili sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. Il concerto degli Imagine Dragons segna un momento significativo per Milano, che nel 2025 si conferma capitale europea della musica dal vivo. Considerando l'elevata affluenza prevista, si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere l'Ippodromo SNAI La Maura. Il Comune di Milano ha implementato un piano di mobilità speciale per l'evento, con potenziamento delle linee metropolitane e restrizioni al traffico nella zona adiacente alla venue. Si raccomanda di evitare l'uso dell'auto privata e di consultare le informazioni dettagliate sul sito ufficiale di Live Nation Italia.

