'Nervibus': servizio navetta

Si chiama "Nervibus", ma non ha affatto l'obiettivo di fare perdere la pazienza ai nervianesi. Tutt'altro, è invece il nuovo servizio di navetta che l'Amministrazione comunale ha voluto mettere a disposizione in modo gratuito ai suoi concittadini per "migliorare la mobilità all'interno del Comune di Nerviano - come si legge in una nota - con particolare attenzione alle esigenze di anziani, persone con mobilità ridotta e famiglie". Il servizio funzionerà dal 9 ottobre il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12 con partenza e arrivo a Villanova. "La navetta - spiega il sindaco Daniela Colombo - effettuerà tre percorsi circolari di circa 45-50 minuti per collegare i cittadini a studi medici e farmacie, centri commerciali e negozi di prossimità, ufficio postale, palazzo comunale, cimiteri comunali, parco Vassallo". La sperimentazione durerà sino a luglio 2025 , poi il servizio potrà essere rinnovato sulla base delle valutazioni espresse dai cittadini. "E' una risposta concreta- spiega Colombo in una nota - alle esigenze di un territorio in crescita che punta a offrire servizi e qualità ai cittadini ed è pensata per facilitare gli spostamenti quotidiani dei residenti offrendo un'alternativa comoda per muoversi in paese".

