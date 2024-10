Nuovo mezzo per la Prociv

Un nuovo mezzo per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Turbigo, acquistato dal Comune con il cofinanziamento di Regione Lombardia. "In qualità di assessore alla Protezione Civile - ha scritto Andrea Azzolini - sono soddisfatto che i nostri volontari possano finalmente fruire di un nuovo camion, che faciliterà le attività che tutti i giorni sono chiamati a svolgere a favore della cittadinanza, dalle emergenze, ai piccoli servizi quotidiani. Ringrazio il nostro sindaco Fabrizio Allevi, che da subito ha sostenuto il progetto, e Regione Lombardia".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!