Genitori Promozione Umana: lavori alla sede

Nata nel 1987 per impulso di un gruppo di genitori portatori di handicap, è una delle oasi di socialità e solidarietà del paese. L'associazione Genitori Promozione Umana di Busto Garolfo dispone di una sede che necessita ora di qualche intervento di riqualificazione. Il quartier generale del sodalizio situato in via San Domenico Savio sarà interessato da lavori di impermeabilizzazione del tetto con la copertura in guaina. L'intervento comporterà la spesa di 4950 Euro.

