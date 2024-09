Malpensa: primo volo di China Eastern

Inaugurato il primo volo di China Eastern da Milano, un importante traguardo che conferma il ruolo di Malpensa quale aeroporto di riferimento e di ingresso per il traffico aereo di lungo raggio nel Nord Italia.

Inaugurato il primo volo di China Eastern da Milano, un importante traguardo che conferma il ruolo di Malpensa quale aeroporto di riferimento e di ingresso per il traffico aereo di lungo raggio nel Nord Italia. Milano è, infatti, l’unica città in Italia e la terza in Europa a vantare un collegamento diretto con Xi’an, capitale dello Shaanxi.

Un risultato importante raggiunto grazie alla collaborazione tra Enac e CAAC, l’ultimo di una lunga serie, trattandosi della 6° nuova rotta da Milano Malpensa verso la Cina attivata negli ultimi 12 mesi (per un totale di 11 aeroporti serviti e 37 frequenze settimanali).

Il lancio di questo volo segna un anno particolarmente importante per le relazioni italo cinesi e per l’aeroporto di Malpensa. L’inclusione dell’Italia nella lista degli 11 paesi europei cui è stata concessa l’abolizione del visto (per una permanenza di 15 giorni) rappresenta uno stimolo efficace per il traffico turistico in uscita dal nostro paese, soprattutto su una destinazione come Xi’an ricca di storia e cultura, sede del famoso esercito di terracotta che è uno dei siti archeologici più visitati al mondo.

Questo collegamento cade proprio nel 700esimo anniversario della morte di Marco Polo ed evoca il simbolico ripristino di una moderna Via della Seta che torna ad unire i due estremi, la sua storica città di partenza, Xi’an e l’Italia.

Per l’aeroporto di Milano Malpensa la Cina è il secondo mercato di lungo raggio per volumi di traffico, con una media giornaliera di oltre 1.000 passeggeri cinesi in partenza. La crescita della Cina si colloca comunque in un trend molto positivo per l’aeroporto di Milano Malpensa. Entrambi gli aeroporti gestiti da SEA, Malpensa e Linate, stanno infatti registrando numeri record da inizio anno con i volumi di traffico più alti di sempre: 25,8 milioni di passeggeri nei primi 8 mesi del 2024 (+9% vs 2019 e + 11% vs 2023).

