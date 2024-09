La Prociv in aiuto all'Emilia Romagna

La risposta è stata come sempre tempestiva e puntuale. Via che si è andati, insomma, perché non c'era tempo da perdere. E, allora, per cinque giorni ecco che i volontari della Protezione Civile di Castano sono stati proprio là, in quei luoghi dell'Emilia Romagna duramente colpiti dall'alluvione.