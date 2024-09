'Dungeons & Dragons' e altri giochi: domenica di sfide

Quattro postazioni e diverse sessioni di giochi. Pronti a mettersi alla prova e mettere alla prova le proprie abilità, capacità e strategie. Perché per tutta la giornata di domenica 15 settembre, in Villa Rusconi, ecco ‘50 anni di D&D – Dungeons & Dragons’.

Quattro postazioni e diverse sessioni di giochi. Pronti a mettersi alla prova e mettere alla prova le proprie abilità, capacità e strategie. Perché per tutta la giornata di domenica 15 settembre, in Villa Rusconi, ecco ‘50 anni di D&D – Dungeons & Dragons’, l’iniziativa, organizzata da “Inventario dei ricordi”, per celebrare lo speciale anniversario del più influente, diffuso e conosciuto gioco di ruolo. Ma non solo ‘D&D’, perché ci si è potuti cimentare anche con ‘PathFinder’ (tattico), ‘Dungeon World’ (narrativo) e gli italianissimi ‘Broken Compass’ (rocambolesco) e ‘Not the End’ (cinematico; quest’ultimo direttamente assieme all’autore).

