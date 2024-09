La paella per la chiesa

L'appuntamento è per sabato 21 settembre in piazza San Martino: con 15 euro si potrà cenare (dalle 19.30) e aiutare la propria chiesa.

Obiettivo: dare un contributo concreto alla propria parrocchia. Come? Con una bella paella promossa da 'Il Giardino degli Angeli'. L'appuntamento è per sabato 21 settembre in piazza San Martino: con 15 euro si potrà cenare (dalle 19.30) e aiutare la propria chiesa. L'iniziativa, a posti limitati, vedrà anche musica dal vivo di accompagnamento. E' possibile prenotarsi, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, in casa parrocchiale; oppure dalle 8 alle 18 presso 'Il Giardino degli Angeli'.

