Polizia locale: controlli in diversi appartamenti

L'attività è scattata nei giorni scorsi dopo una serie di verifiche e accertamenti. Il tempo, insomma, come si dice di "mettere assieme alcuni tasselli" ed ecco che gli agenti della Polizia locale di Turbigo sono entrati in alcuni appartamenti.

L'attività è scattata nei giorni scorsi dopo una serie di verifiche e accertamenti. Il tempo, insomma, come si dice di "mettere assieme alcuni tasselli" ed ecco che gli agenti della Polizia locale di Turbigo sono entrati in alcuni appartamenti. E qui la scoperta: all'interno c'erano diversi cittadini, tutti di origine extracomunitaria (comunque regolari in Italia o con i documenti in fase di rinnovo), in numero però maggiore rispetto a quanti invece avrebbero potuto stare e con gli immobili in condizioni igieniche precarie. Subito, allora, ci si è attività con le necessarie e specifiche misure del caso, per avere un quadro più preciso della situazione. Non ci si è fermati qui, insomma, perché proprio in queste ore stanno proseguendo da parte dei poliziotti locali i controlli e, contemporaneamente, verrà data una forte stretta e una maggiore attenzione in tutto il paese per quanto riguarda le richieste sulle residenze e sulle ospitalità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!