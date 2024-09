Vandali al Pratone

Episodi di vandalismo, purtroppo, sono sempre più frequenti nel territorio e questa volta 'vittima' sono stati i giochi installati recentemente al Parco Pratone.

La denuncia parte da facebook, da una mamma che, giustamente, non vuole accettare come ogni cosa creata per il bene pubblico possa venire divelta o abbandonata. Episodi di vandalismo, purtroppo, sono sempre più frequenti nel territorio e questa volta 'vittima' sono stati i giochi installati recentemente al Parco Pratone.

"Che bello fare tutto ciò che vogliono rompere spaccare,e non essere multato....vandali e non dico altro..." il commento dell'utente che ha postato la foto, condivisa e commentata da molti altri genitori, giustamente, delusi da quanto accaduto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!