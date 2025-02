Oratorio: due furti in dieci giorni

I malviventi hanno sottratto strumenti musicali, forzato diverse porte e vandalizzato gli ambienti. Don Luca: "Noi siamo più forti, mentre loro sono infinitamente deboli".

L’Oratorio di Buscate è stato nuovamente colpito dai ladri, per la seconda volta nel giro di dieci giorni. A denunciarlo è don Luca Rago, responsabile dell’oratorio, che ha segnalato l’accaduto e sporto denuncia presso i carabinieri di Cuggiono.

I malviventi hanno sottratto strumenti musicali, forzato diverse porte e vandalizzato gli ambienti, arrivando persino a spargere il contenuto di un estintore sulle merende destinate ai ragazzi, che sono state inevitabilmente gettate.

Nonostante l’amarezza per l’episodio, don Luca sottolinea con gratitudine la straordinaria reazione della comunità: "La cosa stupenda è che, nonostante io fossi in trasferta a Torino con le prime medie, i volontari si sono subito attivati e in un pomeriggio hanno ripulito tutto, permettendo comunque la realizzazione dei laboratori di Carnevale".

Un segnale di forza e resilienza, come ribadisce lo stesso don Luca: "Noi siamo più forti, mentre loro sono infinitamente deboli. Ci hanno persino rubato la macchinetta della Nespresso".

