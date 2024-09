Cantieri e strade: "Non va bene"

Il gruppo di opposizione critica la gestione delle modifiche viabilistiche intorno al nuovo plesso scolastico e la presenza di alcune aree di cantiere.

Nella giornata di martedì 10 settembre ha aperto il nuovo polo scolastico per l'inizio dell'anno per bambini e ragazzi inverunesi. Un progetto importante, fondi per 16 milioni di euro, ma non tutto è andato come doveva. Questo il parere del gruppo di opposizione 'Insieme per Inveruno e Furato' che con diversi post critica la gestione della viabilità e l'apertura con alcune aree non completate.

"Con la costruzione del nuovo polo scolastico si è resa necessaria una modifica alla viabilità nelle vie limitrofe: via Brera, via IV Novembre, via F.lli Bandiera, vicolo Mameli - commentano - La modifica, pianificata da tempo dall’amministrazione viene comunicata solo sui canali social a meno di 24 ore prima dell’entrata in vigore del cambiamento. Tanti dubbi sull’attuale comunicazione dell’amministrazione. Non stiamo di certo fomentando negatività, ma solo riportando la realtà dei fatti!".

Anche sulla presenza di alcune aree in lavorazione lascia perplesso il gruppo di centrodestra: "Qualcuno non ci credeva, e invece...E invece è proprio un cantiere! - commentano sui social - Ecco un bel merlo in azione a pochi minuti dal suono della campanella, di fronte ai ragazzi. Perché dover chiudere gli occhi di fronte alla chiara e palese evidenza dei fatti?"

