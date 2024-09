Rapinata l'edicola in centro

Clamorosa rapina in pieno centro paese: un malvivente, nonostante la presenza di famiglie e bambini, ha provato a sottrarre l'incasso dell'edicola.

Non vi è tregua per quel che concerne episodi di delinquenza in paese. L'ultimo episodio si è svolto in pieno centro paese, all'edicola di piazza San Giorgio. Erano circa le 18 di lunedì 9 settembre quando un giovane si è introdotto nell'attività e ha provato a sottrarre l'incasso del registratore. La scena si è svolta alla presenza di numerosi clienti, tra cui diversi bambini, che hanno immediatamente richiamato l'attenzione della titolare intenta a consegnare i libri di scuola. Il giovane, italiano con la testa coperta da cappuccio e passamontagna, noncurante ha cercato di rubare più possibile per poi scappare.

Da alcune testimonianze sembra che lo stesso giovane, sempre ieri, abbia tentato lo stesso colpo in altre attività del centro. Nelle ore precedenti, invece, era stata segnala la presenza di una donna che girava per edicola e negozi, probabilmente per osservare e segnalare al complice eventuali rischi o luoghi in cui puntare.

