'50 anni di Dungeons & Dragons': si gioca in Villa

Il più influente, diffuso e conosciuto gioco di ruolo. E oggi pronto a tagliare nientemeno che l’invidiabile traguardo dei 50 anni.

Il più influente, diffuso e conosciuto gioco di ruolo. E oggi pronto a tagliare nientemeno che l’invidiabile traguardo dei 50 anni. Allora, per un anniversario così speciale, non poteva mancare un evento altrettanto particolare ed unico. L’appuntamento “50 anni di D&D – Dungeons & Dragons” è il 15 settembre in Villa Rusconi a Castano, organizzato da “Inventario dei ricordi”. Qui, infatti, ecco che verranno allestiti quattro tavoli di gioco, dove chiunque (dai 12 ai 99 anni) avrà la possibilità di essere protagonista (tre le sessioni: dalle 10 alle 12, dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 16 alle 18). Ma non solo “D&D”, perché ci si potrà cimentare anche con “PathFinder” (tattico), “Dungeon World” (narrativo) e gli italianissimi “Broken Compass” (rocambolesco) e “Not the End” (cinematico; quest’ultimo direttamente assieme all’autore). Per iscriversi: WhatsApp 346 1530236 (solo messaggi) o mail inventariodeiricordi [at] gmail [dot] com.

