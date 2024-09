Accampato in centro paese

Per motivi non ancora noti, un ragazzo/signore la scorsa notte si è accampato in pieno centro a Cuggiono, in Piazza della Vittoria, dormendo su una panchina.

Una vicenda non ancora chiara, ma subito segnalata anche alle istituzioni. Come riferitoci (anche tramite la foto) da un nostro lettore, nella notte tra lunedì e martedì un ragazzo/signore si è accampato in pieno centro a Cuggiono, in Piazza della Vittoria, poco davanti alla farmacia.

Una tenda da campeggio, una persona che dormiva su una panchina, ricoperdo con un telo di plastica per ripararsi dall'umidità. Questi i dati certi.

Su chi fosse, i motivi, l'eventuale disagio che l'ha portato a questo nessuna certezza. Quel che spiace contastatare è come, sempre più spesso, di notte in paese ci siano episodi (anche di vandalismo e delinquenza) sempre più frequenti, anche in pieno centro.

