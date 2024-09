A Castano arrivano McDonald's e Tigros

Svolta nel commercio locale, nel periodo estivo ha avuto un'accelerazione la costruzione, tra viale della Resistenza e di via per Turbigo, di un McDonald's e un supermercato Tigros.

Negli ultimi mesi, Castano Primo si sta preparando a una trasformazione significativa con l'arrivo di due importanti nuove realtà commerciali: un ristorante McDonald’s e un supermercato Tigros. Questi nuovi insediamenti promettono di portare cambiamenti economici, occupazionali e sociali nella cittadina castanese.

L'apertura di un McDonald’s a Castano Primo rappresenta l’arrivo di un'icona della ristorazione globale nel cuore della città. McDonald’s è un simbolo della modernità e della globalizzazione, con il suo modello di fast food che ha conquistato il mondo. La sua presenza potrebbe attirare non solo i residenti, ma anche persone dai comuni limitrofi, contribuendo a un aumento delle interazioni con l'area commerciale.

Parallelamente all'apertura del McDonald’s, Castano Primo accoglierà anche un nuovo supermercato Tigros. Questa catena di supermercati, molto radicata nel nord Italia, è nota per l'attenzione alla qualità dei prodotti e per la varietà di offerte, con un occhio di riguardo per i prodotti locali e a chilometro zero.

La particolarità è nella posizione: praticamente nella stessa via, in un km di distanza, ci saranno ben quattro supermercati con brand differenti.

