Anche quest'anno torna "Sacconago in Piazza": dal 30 agosto al 1 settembre, tre giorni ricchi di eventi, musica, buon cibo e divertimento per tutte le età, a cura dell'Associazione Commercianti di Sacconago nell'ambito di BA Estate. Un'iniziativa, insomma, pensata proprio per tutti, grandi e piccoli, dove, come si dice, non ci sarà davvero tempo di annoiarsi.

