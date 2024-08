La festa dello sport di San Giorgio

Una giornata dedicata a tutti coloro che vogliono divertirsi, senza limiti di età e che vogliono conoscere tanti sports.

Benvenuti tutti alla festa dello sport 2024: una giornata dedicata a tutti coloro che vogliono divertirsi, senza limiti di età e che vogliono conoscere tanti sports.

La festa, organizzata da ProLoco San Giorgio su Legnano APS con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, si terrà sabato 07 settembre dalle 10.00 alle 18.00 presso la scuola primaria “G. Rodari” di San Giorgio su Legnano, estendendosi al parcheggio di largo Falcone e Borsellino e nell’area verde del “pratone del Campaccio”, con accesso da via Sturzo.

Partecipare alla festa dello sport 2024 è semplice: non occorre prenotare, non ci sono divise da indossare, ma basta camminare tra le associazioni sportive ed i gazebi con scarpe comode e poi scegliere tra le diverse discipline.

Potrai tirare in rete come i grandi maestri del calcio o fare canestro nel basket, diventare Bruce Lee e provare le arti marziali; tirare di scherma come i nostri campioni delle olimpiadi; giocare ad una partita di scacchi; avere informazioni sul mondo dell’equitazione, ma non dimentichiamo la danza, la ginnastica artistica, i corsi di fitness e tanto altro. Per grandi e piccini ci saranno anche gonfiabili giganti a tema sportivo dove potersi divertire e sfidare.

Inoltre potrete gustare dell’ottimo street food a cura del ristorante pizzeria “La Piazzetta” ed utilizzare il servizio bar “Pausa caffè” ed ascoltare musica con il dj Rob G.

Nel corso della manifestazione il Comune di San Giorgio su Legnano, con le associazioni sportive, consegnerà i meriti sportivi agli atleti ed istruttori che si sono contraddistinti nella propria disciplina.

Si ringraziano le società sportive, gli uffici comunali e la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate per la presenza, il supporto ed il sostegno alla riuscita dell’evento.

