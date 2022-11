Torna la 'Festa della divisa' al Palabertelli

Domenica 20 novembre, al Palabertelli di San Giorgio Su Legnano va in scena la “Festa della Divisa”, l’ormai tradizionale momento di festa dove oltre 250 piccoli atleti ricevono la loro maglia per affrontare la nuova stagione cestistica 2022-23.

C’è sempre un particolare motivo di orgoglio nell’indossare la prima divisa. Soprattutto da giovanissimi. Il Centro Minibasket Altomilanese ha trasformato questo gesto in una grande festa: domenica 20 novembre, al Palabertelli di San Giorgio Su Legnano va in scena la “Festa della Divisa”, l’ormai tradizionale momento di festa dove oltre 250 piccoli atleti ricevono la loro maglia per affrontare la nuova stagione cestistica 2022-23. L’iniziativa vede confermata la partnership con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che per il sesto anno “firma” la divisa dei giovanissimi sportivi. «Più che una cerimonia è una grande festa per dare il benvenuto ai ragazzi nella famiglia della Sangiorgese Basket», spiega Paolo Ponzelletti, presidente del Centro Minibasket Altomilanese. «Siamo orgogliosi che una banca del territorio abbia deciso essere nuovamente al fianco della nostra attività. Del resto, seppur in ambiti diversi, ci uniscono gli stessi ideali: creare le giuste basi per far crescere il nostro territorio. Una missione che ci siamo dati più di 20 anni fa avviando il Minibasket Altomilanese e che continuiamo a portare avanti con la passione per la pallacanestro che da sempre ci ha contraddistinto e affidandoci a istruttori qualificati».

Sottolinea il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi: «Crediamo nei giovani e crediamo nello sport come luogo educativo e di crescita. Come banca, nella nostra storia non abbiamo mai rinunciato al sostegno del territorio e delle sue realtà; è un elemento che caratterizza il Credito Cooperativo e che ci porta a intervenire nelle situazioni dove troviamo valori condivisi».

I veri protagonisti della “Festa della divisa” di domenica 20 novembre saranno gli atleti dai 5 agli 11 anni provenienti da San Giorgio, Villa Cortese, Arconate, Busto Garolfo, Dairago e Casorezzo oltre che sa San Giorgio su Legnano. Insieme con i giovanissimi del minibasket, quest’anno ci saranno anche i bambini del microbasket a comporre un’enorme quadro colorato sotto canestro. Per tutti loro sarà anche l’occasione per incontrare da vicino gli atleti della prima squadra della Sangiorgese Basket che milita in serie B.

Il programma della “Festa della divisa” prevede dalle 14 alle 14.30 i giochi per i nati negli anni 2018, 2017 e 2016. Dalle 14.30 alle 15.15 le partite per i nati nel 2015 e 2014. Dalle 15.15 alle 16 scenderanno in campo i più grandi, classi 2013 e 2012. Alle 18 la partita di serie B tra la Sangiorgese e l’Oleggio Magic Basket.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!