Cresce il basket SOI

Una società ambiziosa e strutturata in continua crescita: il gruppo SOI inverunese si è ampliato anche nel segmento legato al basket.

Una società ambiziosa e strutturata in continua crescita: il gruppo SOI inverunese si è ampliato anche nel segmento legato al basket. "Domenica il nostro primo gruppo unito del nuovo progetto Soi in campo al torneo di San Giorgio - hanno commentanto dalla società - Bravissimi i bambini che hanno avuto l'occasione per iniziare a conoscersi e giocare insieme! Ci siamo fatti onore vincendo almeno 2 quarti con tutti e giocando anche quelli pareggiati e persi alla pari, ma il risultato a questa età è secondario. Tanti sorrisi, tante corse e, fatto storico, il primo quartetto in 70 anni di sole bimbe per noi! Bravi tutti i nostri Aquilotti 2013!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!