Dal paese al rifugio...

Dal paese sulle sponde del Naviglio... ai 1800 metri a Carcoforo, in alta Valle D'Egua: sindaco e parroco al 'Rifugio Boffalora'.

Una bellissima giornata in montagna, tra posti speciali, aria pulita e bella compagnia... Dal paese sulle sponde del Naviglio... ai 1800 metri a Carcoforo, in alta Valle D'Egua: sindaco e parroco al 'Rifugio Boffalora'.

Il rifugio è aperto nei weekend di giugno, luglio e agosto tutti i giorni. In questi giorni d'estate il primo cittadino Sabina Doniselli con alcuni concittadini si è recata per una specile polentata... "Gita al Rifugio Boffalora G.P. Majerna a Carcoforo in compagnia di Don Lazzati Luigi Teodoro - ha commentato - È stata una bella giornata ed è stato un piacere per me aver accompagnato Don Luigi per la sua prima volta al rifugio. Grazie a tutti per la speciale accoglienza e per la gustosa polenta".

