E' nata una piccola giraffa...

Dopo 14 mesi di attesa e due intense ore di parto è venuta alla luce la piccola giraffa del Safari Park. Tutto il personale si è mobilitato per fornire l'assistenza e le cure necessarie.

È con grande gioia che il Safari Park Lago Maggiore annuncia la nascita di un cucciolo di giraffa, un evento di straordinaria importanza per il parco zoologico che non accadeva dal 1992 data in cui nacque l’ultima giraffa a Pombia. Dopo 14 mesi di gestazione e due intense ore di parto la piccola giraffa, è venuta alla luce, accolta con amore e cura dalla sua mamma. Il nuovo arrivato è ora coccolato nella nursery appositamente predisposta all’interno dei ricoveri del parco, dove riceve tutte le attenzioni necessarie per crescere sano e forte seguito dall’ equipe veterinaria e dei keeper. L’allattamento, che durerà diversi mesi sarà un momento cruciale per il cucciolo, che successivamente sarà pronto a iniziare la transizione a una dieta solida, composta da fieno ed arbusti.

Oggi così il parco ospita con l’ultima arrivata 5 Giraffe della stessa specie Masamba, Makwetu, Nabhani i maschi Maria la femmina che vivono liberamente nell’ area Safari affascinando con la loro elegante imponenza i migliaia di visitatori che ogni anno giungono a Pombia per vivere una reale esperienza di avvicinamento come in Africa. Attualmente le giraffe sono state classificate come specie “vulnerabile” e se ne contano solo 68.290 esemplari.

Questo lieto evento non è solo una testimonianza della vitalità del Safari Park, ma sottolinea anche l’impegno costante del parco nella sua missione di preservare, curare e proteggere le specie animali, garantendo loro un ambiente sicuro e stimolante.

Wioris De Rocchi, rappresentante del parco, commenta: "Quest’estate al Safari Park è stata particolarmente vivace, con una forte presenza di famiglie con bambini, che hanno scelto di trascorrere più giorni con noi, approfittando anche della nuova area acquatica del Safari Beach. Questo successo conferma il Safari Park come una meta unica e straordinaria, dove cultura per il mondo animale, divertimento e relax si fondono in un’esperienza indimenticabile a due passi dal Lago Maggiore. La presenza di turisti stranieri e i loro apprezzamenti per i nostri servizi, così come per l’attrezzata e rinnovata area camping, ci incoraggiano a continuare a migliorare e a offrire sempre il meglio ai nostri visitatori."

