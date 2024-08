Manutenzione del cimitero

Una segnalazione di un nostro lettore ci sottolinea lo stato di alcuni viali del cimitero cuggionese, con molte erbacce e viali poco curati.

Il cimitero è un luogo, purtroppo, in cui ognuno ha qualche persona da ricordare: un parente, un amico, un vicino, un conoscente,... Il culto del pregare e rendere omaggio alle persone care è da sempre molto sentito e la devozione porta anche ad aver cura delle tombe e degli spazi in cui riposano i defunti.

Un nostro lettore, però, ha voluto porre l'attenzione alla cura degli spazi comuni, come i vialetti, "ultimamente spesso con erbacce e quasi abbandonati - ci scrive - mi spiace molto per questa situazione perchè ne i nostri cari ne noi meritiamo degli spazi così. Spero davvero che, il Comune o la società che l'ha in gestione, se ne prenda carico e ripristini dignità a ogni vialetto".

