Agosto... allo Spirit!

Ogni anno, ormai, lo slogan allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano) è sempre quello: ad agosto è aperto per ferie!

Il locale meneghino dal gusto vintage rimane l’oasi di freschezza e divertimento in cui si può riscoprire il fascino di Milano e della “milanesità”, un luogo dove ogni nota racconta storie di tempi passati in un'estate che non smette mai di sorprendere.

Questi gli appuntamenti della settimana:

MARTEDÌ 20 AGOSTO

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret ma in versione estiva. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

Alle 21.30 – CRISTAL con Tango Pichuco: il nome del gruppo omaggia uno dei più grandi bandoneonisti di sempre, Anibal Troilo. Nel loro repertorio, oltre ad arrangiamenti e composizioni originali, non mancano i più celebri nomi del tango come: Pugliese, d’Arienzo, Canaro, Federico, Fresedo e molti altri.

La selezione musicale è di GIANCARLO PASTONCHI Dj.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato bordo pista per chi prenota l’aperitivo (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con Claudio Sanfilippo: sul palco dello Spirit la musica dell’artista, autore di canzoni per diversi artisti tra cui Mina, Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Pierangelo Bertoli, Carlo Marrale, Donati, i tenori Salvatore Licitra e Marcelo Alvarez.

VENERDÌ 23 AGOSTO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con ALEXANDRA DRAG QUEEN: torna sul palco Alexandra, che farà ballare il pubblico al ritmo dei suoi fianchi e delle sue parrucche voluminose e scintillanti, spaziando nella storia della dance music mondiale nei suoi periodi più “favolosi”, con lustrini e paillettes.

A seguire Dj Set anni 70/80/90 con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 24 AGOSTO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con CALABRÒ COI COLIBRÌ: formazione capitanata da Fabio Calabrò (voce e ukulele) che propone con un coinvolgente sound i classici dello swing insieme a cabaret musicale e invenzioni umoristiche.

A seguire Swing Dj Set con Big Mama.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 25 AGOSTO

Alle 18.00 – apertura porte.

Alle 18.30 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT JAZZ BAND with PAOLO TOMELLERI.

Alle 22.00 – LAURA FEDELE RACCONTA RAY CHARLES: attraverso grandi successi e chicche nascoste, aneddoti e citazioni, Laura Fedele ripercorre la carriera di Ray Charles, dagli esordi fino al mito, e tratteggia la sua vita: dalle prime incisioni, i primi successi – quando ancora si ispirava a Nat King Cole – fino alle hit internazionali dove, libero da qualsiasi modello, raggiunse uno stile unico ed innovativo.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30).

