Bernate Ticino: chiusura ponte storico

Due giorni di chiusura al traffico veicolare sul ponte storico di Bernate Ticino per permettere alcuni lavori di manutenzione.

Il Comune di Bernate Ticino notifica che da martedì 20 agosto a giovedì 22 agosto sarà chiuso al traffico veicolare il ponte storico sul Naviglio per consentire la manutenzione di alcune lastre di granito. Nel periodo di chiusura verrà garantito il passaggio pedonale.

Come specificato in una nota dal Comune, tutti i cittadini potranno utilizzare la tangenzialina per raggiungere la zona sud del paese. Gli interventi di manutenzione sono necessari per garantire la massima sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare pedoni e ciclisti.

