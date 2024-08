Area C:ipotesi di aumento, parla Lucente

"L'aumento del ticket nel weekend è accanimento, serve una strategia condivisa" - così l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, interviene in merito alla ipotizzata estensione del pagamento sull’area C a Milano anche nei weekend.

L'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, interviene in merito alla ipotizzata estensione del pagamento del ticket sull’area C a Milano anche nei weekend.

“Il Comune di Milano - ha detto l'assessore - avrà fatto le sue valutazioni sulle quali non entro nel merito. Parlano però i fatti: a farne le spese saranno ancora una volta i commercianti e cittadini che dall’hinterland e dal resto della Lombardia si spostano verso il capoluogo. Non sono per niente convinto che un piano strategico e condiviso di mobilità sostenibile debba per forza prevedere gabelle e sanzioni pecuniarie piuttosto salate. L’accanimento verso i lombardi che si recano sul posto di lavoro e ora addirittura verso coloro che nei weekend si spostano per turismo, mi pare davvero eccessivo”.

“Milano - ha aggiunto Lucente - è una metropoli e ogni scelta si riverbera inesorabilmente sulle altre realtà territoriali circostanti, che in questo momento le subiscono e basta. La condivisione di una strategia sulla gestione del traffico e delle soluzioni da adottare per migliorare il sistema viabilistico metropolitano e regionale sarebbe auspicabile, coinvolgendo tutti gli enti interessati, a cominciare da Regione Lombardia. Dal Comune di Milano, invece, arrivano solo decisioni impopolari che, dati alla mano, non portano a miglioramenti significativi in ambito ecologico e che colpiscono solo i cittadini”.

