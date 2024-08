Delpini parte per il Congo

Da venerdì 16 a giovedì 22 agosto l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, sarà nella Repubblica Democratica del Congo in visita pastorale. Tra i momenti una messa in ricordo dell'ambasciatore Attanasio.

Accompagnato da don Maurizio Zago, responsabile della Pastorale missionaria per la Diocesi di Milano, l’Arcivescovo sarà nella capitale Kinshasa, megalopoli da oltre 17 milioni di abitanti, ospite di Casa Laura, una struttura che accoglie bambini disabili, sostenuta dalla ONG Cenacle impegnata in diversi progetti a sostegno delle persone più fragili.

Nella Repubblica Democratica del Congo la maggior parte delle attività dei fidei donum ambrosiani, a differenza di altri Paesi in cui sono inseriti in un contesto parrocchiale, sono concentrate nell’accompagnamento pastorale di studenti universitari e nel seguire bambini affetti da disabilità (con l’ONG da loro fondata). I due sacerdoti ambrosiani, don Maurizio Canclini, presente nel Paese africano dal 2015, e don Francesco Barbieri, che presta servizio all’UPN (Université Pédagogique Nationale), arrivato nel 2023, presenteranno a mons. Delpini il lavoro svolto in questi anni.

L’Arcivescovo farà visita anche ad alcune congregazioni religiose, tra cui le Suore del Palazzolo, impegnate nei quartieri più disagiati di Kinshasa. In seguito, incontrerà Gabriella, una missionaria laica ambrosiana, originaria di Luino, che da oltre 45 anni presta servizio in una casa-famiglia. Mons. Delpini avrà anche l’opportunità di incontrare gli studenti dell’Université Pédagogique Nationale.

Come già nell’ultima visita dell’Arcivescovo ai fidei donum in Congo nel 2019, è in programma anche un incontro con i giovani del Foyer St. Paul, uno studentato universitario sostenuto dal COE (Centro Orientamento Formativo con sede a Barzio, fondato da mons. Francesco Pedretti, sacerdote ambrosiano deceduto 25 anni fa), oltre che una visita alle altre due attività sostenute dal COE: una casa di accoglienza per bambini di strada e per bambine orfane.

Uno dei momenti più significativi si svolgerà sabato 17 agosto con la celebrazione della Messa in memoria dell'ambasciatore Luca Attanasio, il diplomatico originario di Limbiate (MI) ucciso in un attentato il 22 febbraio 2021 nella provincia di Goma, alla quale prenderà parte anche la comunità italiana residente nella capitale. La Messa sarà animata dal coro Elikya, in Congo nei medesimi giorni.

In programma anche un incontro con il Cardinale Fridolin Ambongo Besungu, Arcivescovo di Kinshasa, durante il quale mons. Delpini si confronterà sulle rispettive esperienze, sulle testimonianze dei fidei donum e sugli obiettivi futuri della missione.

«La Repubblica Democratica del Congo – spiega don Maurizio Zago - è un Paese molto ricco di materie prime, di una terra buona, generosa ma con tanti problemi, dovuti a cause per noi difficili da descrivere, dato che se ne parla poco e solo per episodi. L’augurio è che la presenza di monsignor Delpini serva ad attirare i nostri sguardi, almeno per qualche giorno, su quello che accade nel Paese».

I fidei donum sono sacerdoti e laici/laiche inviati all’estero come missionari dalle proprie Diocesi. Per quanto riguarda la Chiesa di Milano si contano attualmente 31 missionari - 28 sacerdoti, una laica consacrata e una coppia con figli - distribuiti tra Albania, Argentina, Brasile, Camerun, Colombia, Cuba, Messico, Niger, Perù, Repubblica Democratica del Congo, Turchia e Zambia.

