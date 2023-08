Regione Lombardia all’ONA Short Film Festival

Regione Lombardia sarà presente all’ONA Short Film Festival, la kermesse dedicata ai cortometraggi sulla natura e il mondo outdoor in programma dal 7 al 9 settembre sull’isola di San Servolo a Venezia. Durante le proiezioni del Festival, saranno presentati due cortometraggi: "Alla scoperta della ciclovia E-bike" realizzato nell’ambito del progetto InterregItaliaSvizzera E-bike Alp E-xperience che mira ad aprire i territori alpini ad un turismo sostenibile e accessibile a tutti e "Da 100 a 4000", realizzato dalle Collegio Guide Alpine Lombardia che mostra tutte le attività dell’accompagnamento sulle montagne lombarde, escursionismo, arrampicata, canyoning, alpinismo e scialpinismo.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!