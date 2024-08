Prima la chiusura della questione burocratico-contrattuale, poi una pianificazione sul futuro. La giunta comunale di Bareggio sta ragionando a tutto campo sul centro sportivo Magistrelli.

Prima la chiusura della questione burocratico-contrattuale, poi una pianificazione sul futuro. La giunta comunale di Bareggio sta ragionando a tutto campo sul centro sportivo Magistrelli. "Per motivi economico-gestionali - afferma in una nota il sindaco Linda Colombo facendo il punto della situazione - a luglio la SSD Polisporteventi ha chiesto ufficialmente la rescissione del contratto di gestione sottoscritto nel 2020 a seguito di bando pubblico, ci siamo subito attivati con gli uffici e con i nostri legali per la risoluzione possibilmente consensuale del contratto". Il comune si è impegnato a verificare se non vi siano situazioni in sospeso derivanti da eventuali inadempienze. Chiuso questo discorso, la giunta metterà mano a un nuovo percorso per l'affidamento della struttura. "Lo faremo tra fine agosto e inizio settembre - dice - per non far pardere la nuova stagione calcistica". L'ipotesi messa in campo da Colombo è di "Un contratto ponte di un anno con una società che individueremo e darà le garanzie necessarie , così da non dovere tenere inutilizzato il centro per un anno che sarebbe deleterio sotto tutti i punti di vista". Poi sarà la volta di un affidamento a lungo termine.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!