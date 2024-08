Cristiano De André in tour in tutta Italia

Le canzoni di Fabrizio De André sono sempre attuali e con il tour “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, che sta girando in tutta Italia, Cristiano De André riesce a farle rivivere, con nuovi arrangiamenti ed estremo rispetto, catturando anche le nuove generazioni.

Le canzoni di Fabrizio De André sono sempre attuali e con il tour “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, che sta girando in tutta Italia, Cristiano De André riesce a farle rivivere, con nuovi arrangiamenti ed estremo rispetto, catturando anche le nuove generazioni.

L’unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, con un timbro vocale sempre più simile a quello del padre, porta sul palco il meglio del repertorio che finora ha affrontato negli album “De André canta De André”, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio, da “La canzone dell'amore perduto” a “'Â çímma”, da “Il pescatore” a “Ho vista Nina volare”.

I concerti sono energici e vibranti, gli spettatori si alzano in piedi, cantano e ballano trascinati da un ritmo senza tempo e dall’incisività di quei brani. Cristiano è accompagnato sul palco da musicisti di assoluto valore, gli inseparabili Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, si alterna tra chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino.

l tour “De André #DeAndré – Best Of Live Tour” è un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita su TicketOne e Ticketmaster. Info e biglietti qui: https://bit.ly/deandrélivetour. Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music.

Il progetto “De André canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello, un tour Best Of, dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!