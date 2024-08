Da Cuggiono... a Parigi

I giochi olimpici di Parigi 2024 sono l'evento dell'anno... oltre agli atleti, anche molti tifosi, come alcuni cuggionesi in questi giorni in prima fila a sostenere gli azzurri.

Sono 32 gli sport e 329 gli eventi che stanno caratterizzando i giochi olimpici a Parigi 2024. Ben 18 giorni di gare, sfide, selezioni,... fino al contendersi le tre medaglie più preziose: oro, argento, bronzo. Insieme agli atleti di oltre 200 nazioni, Parigi ha accolto in queste settimane anche tantissimi tifosi ed appassionati, tra cui alcuni cuggionesi...

"Abbiamo tifato per l'Italvolley femminile e seguiremo anche le semifinali - ci racconta Antonio Albrizio - per altre gare è invece quasi impossibile trovare i biglietti. In questi giorni Parigi è insolita... i luoghi turistici son quasi più tranquilli del solito, mentre vi è molta gente vicino agli impianti olimpici".

L'emozione dei cinque cerchi, che potevano essere di Roma, e che tra due anni saranno a Milano è però innegabile. Il mondo è qui e tutti, ogni giorno, guardano tifando per la propria nazione alla ricerca di un'oro che diventa storia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!