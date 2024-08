'Busto Young Talent': la serata finale

Le selezioni di 'Busto Young Talent' si sono concluse! Gli artisti selezionati tra i giovani talenti che si sono messi in gioco vi aspettano giovedì 8 agosto dalle 21 per la serata finale.

Le selezioni di 'Busto Young Talent' si sono concluse! Gli artisti selezionati tra i giovani talenti che si sono messi in gioco vi aspettano giovedì 8 agosto dalle 21 per la serata finale, in cui verranno premiati i 3 migliori giovani talenti. L'evento si svolgerà presso il Parco Falcone e Borsellino e in caso di maltempo si terrà presso la sala civica di Busto Garolfo.

