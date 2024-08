In festa alla Madonna di Grée

Storia, tradizione e condivisione. Perché agosto a Castano vuol dire anche e soprattutto “Festa della Madonna di Grée”.

Storia, tradizione e condivisione. Perché agosto a Castano vuol dire anche e soprattutto “Festa della Madonna di Grée”. E così ecco che puntuale anche quest’anno ci si è ritrovati tutti al santuario, per una “due giorni” (domenica 4 e lunedì 5 agosto) di coinvolgimento, momenti religiosi e musica. "Un appuntamento che non può mancare nelle iniziative castanesi e del territorio intero - spiega Pierluigi Gambaro - La data del 5 agosto, poi, perché proprio in questo giorno nel lontano 1530 qui è avvenuta una nevicata e Papa Clemente VII, venuto a conoscenza, ha chiesto agli abitanti del luogo di edificare in quel punto un santuario in onore della Madonna di Campagna, chiamata poi "Madonna della Neve". Da allora, appunto il 5 agosto, nello stesso luogo si ritrovano gli abitanti dei paesi limitrofi per "La festa della Neve". Gli uni affianco altri, di nuovo, come vuole la tradizione, per vivere un evento che regala ogni volta complicità ed emozioni. "Il tutto accompagnato da ottimo cibo e musica - ribadisce Antonio Coppola - Un'occasione per stare in amicizia, trascorrere un po' di tempo in tranquillità e riunirsi in preghiera". "Grazie alle tante persone che sono venute - concludono - E un ringraziamento a don Piero, per la disponibilità che ci ha dato".

