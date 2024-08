Lavori in strada

Via Madonnina, via Visconti di Modrone, via Magenta. L'estate diventa per San Giorgio su Legnano l'occasione anche per mettere mano alla riqualificazione di alcuni tratti viari del suo territorio.

Via Madonnina, via Visconti di Modrone, via Magenta. L'estate diventa per San Giorgio su Legnano l'occasione anche per mettere mano alla riqualificazione di alcuni tratti viari del suo territorio. A spiegarlo in una nota è il sindaco Claudio Ruggeri. "I lavori sulle strade proseguono - afferma tranquillizzando la cittadinanza - siamo consapevoli del fatto che altre vie necessitano di interventi". Intanto, però, una prima tranche è stata avviata". Ruggeri rivolge ai cittadini le scuse per il crearsi di eventuali situazioni di disagio ma, afferma, "Siamo sicuri di aver apportato un maggiore beneficio per la viabilità e la sicurezza".

