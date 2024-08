Arluno: 800 mila euro di lavori al cimitero

I lavori ammontano a 800 mila euro e porteranno ad un irrobustimento significativo. Il cimitero di Arluno disporrà in un futuro non lontano di 385 cellette e 185 nuovi loculi.

I lavori ammontano a 800 mila euro e porteranno ad un irrobustimento significativo. Il cimitero di Arluno disporrà in un futuro non lontano di 385 cellette e 185 nuovi loculi. Lo rendono noto il sindaco Alfio Colombo e l'assessore ai lavori pubblici Pietro Tiberti in una nota. "Sono lieto - scrive Colombo - di poter mettere un punto fermo sul futuro del cimitero che , come ho già avuto modo di dire, è un luogo importante perché lì riposano i nostri cari, e sono ancora più soddisfatto che ciò accada prima dele vacanze a un mese dall'insediamento della nuova giunta". Colombo riconosce il lavoro preparatorio compiuto dall'amministrazione retta dal suo predecessore Moreno Agolli. Oltre ai lavori di rafforzamento della ricezione del cimitero, il progetto prevede anche la creazione di un giardino delle rimembranze. Al di là dell'aspetto logistico, puntualizza Colombo, ve ne è anche uno di decoro. "Siamo riusciti a scorporare dall'appalto generale del verde del cimitero - prosegue il primo cittadino arlunese - affidato ora all'azienza Eurogreen che ha dato mandato di prendersene cura". Un modello di scorporo che Colombo conta di poter replicare anche in altri ambiti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!