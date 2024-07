Imprese storiche: iscrizioni al Registro

Imprese storiche, anche per le attività centenarie di Milano Monza Brianza Lodi sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Camere di commercio. Le domande sono online, per le imprese che hanno compiuto cento anni al 31 dicembre 2023, fino al 30 settembre 2024.

Imprese storiche, anche per le attività centenarie di Milano Monza Brianza Lodi sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Camere di commercio. Le domande sono online, per le imprese che hanno compiuto cento anni al 31 dicembre 2023, fino al 30 settembre 2024. Le imprese iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche ricevono dalla Camera di commercio un attestato di iscrizione e si possono insignire dello speciale marchio 'Impresa storica d'Italia'. Le imprese che maturano cento anni di attività al 31 dicembre 2024 possono invece iscriversi al Registro dal 1° gennaio al 31 luglio 2025. Unioncamere ha infatti riaperto le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche. Il Registro Nazionale, istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d'impresa, ha lo scopo di premiare le imprese storiche che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro patrimonio di competenze e conoscenze, nonché i valori fondanti del 'fare impresa'. L'adesione al Registro, che coinvolge tutte le aziende iscritte nel Registro delle Imprese con una continuità di attività nello stesso settore merceologico di almeno cento anni, avviene tramite appositi bandi promossi periodicamente. Ai fini della valutazione della storicità, il criterio di riferimento fondamentale è quello della sostanziale continuità dell'attività che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all'evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati di riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell'impresa, della sua denominazione, proprietà o sede, deve restare collegata a quella originaria e nello stesso settore. DESTINATARI E REQUISITI - L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il diritto annuale, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni. Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda. Per le imprese che richiedono l’iscrizione nel 2024 tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre 2023 (ovvero, l’attività deve esistere almeno dal 1923); per quello che lo richiederanno nel 2025, i 100 anni devono essere maturati al 31 dicembre 2024 (attività avviata almeno dal 1924). Si precisa che ai fini della valutazione della storicità il criterio di riferimento fondamentale è quello della sostanziale continuità dell’attività che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all’evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell’impresa, della sua denominazione o proprietà o sede, deve restare collegata a quella originaria e nello stesso settore. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - Le imprese interessate in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 possono presentare domanda di iscrizione collegandosi alla pagina Registro imprese storiche – Come iscriversi, seguendo le indicazioni per la compilazione del form on-line e il successivo invio della domanda sottoscritta. La domanda può essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con firma digitale o con firma autografa. In quest’ultimo caso alla domanda deve essere allegata la scansione di un proprio documento di identità (ed eventuale permesso di soggiorno) in corso di validità. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA - Al modulo della domanda devono essere allegati: una breve relazione sulla vita dell’azienda dalla costituzione ad oggi, dalla quale emerga in particolare la continuità storica dell’impresa; copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale.

