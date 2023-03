Campo da basket a scuola

Canestro dopo canestro. Per divertirsi, fare amicizia e scoprire, una volta di più, la centralità dello sport nella crescita di una persona. La giunta di San Giorgio su Legnano, retta dal sindaco Claudio Ruggeri, ha pensato di mettere a disposizione dei giovani all'interno della scuola cittadina un campo da basket.

Canestro dopo canestro. Per divertirsi, fare amicizia e scoprire, una volta di più, la centralità dello sport nella crescita di una persona. La giunta di San Giorgio su Legnano, retta dal sindaco Claudio Ruggeri, ha pensato di mettere a disposizione dei giovani all'interno della scuola cittadina un campo da basket. Con questo sport, peraltro, il Comune del Legnanese ha un grande rapporto di confidenza vista la presenza della Ltc Sangiorgese che da anni si fa onore nel mondo della palla a spicchi. "Da diverso tempo - ha spiegato il vicesindaco Walter Cecchin - famiglie e ragazzi ci chiedono la possibilità di giocare a basket tra amici all'aperto, con la collaborazione della direzione didattica, della Sangiorgese basket e di alcuni volontari stiamo approfittando di un progetto sperimentale di apertura controllata. Un progetto dove mettiamo in campo la fiducia , dove poniamo come base di partenza il rispetto delle regole per l'utilizzo di un nuovo spazio da condividere e gestire con i nostri giovani cittadini". La giunta vorrebbe coinvolgere sempre più i giovani a partire proprio dal campo di basket per concordare insieme con loro modalità e tempi di utilizzo.

