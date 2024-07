La 6^ 'Carton Boat Race'

Estro, creatività, concentrazione e lavoro di squadra. Perché, alla fine, vi serviranno tutte. Pronti, allora... e la sfida può cominciare. A Turbigo ecco la 'Carton Boat Race'.

Estro, creatività, concentrazione e lavoro di squadra. Perché, alla fine, vi serviranno tutte. Pronti, allora... e la sfida può cominciare. O meglio, l'appuntamento è sabato 27 luglio, dalle 14, prima al 'Chiosco al Belvedere' (via Roma) e poi sul Naviglio, quando a Turbigo sarà di nuovo 'Carton Boat Race', la singolare gara di barche di cartone, costruite direttamente sul posto e giunta quest'anno alla sesta edizione. Un'iniziativa davvero particolare e che ogni volta riscuote un grande successo, richiamando partecipanti anche da fuori paese. Via, dunque, alla competizione vera e propria, per vivere assieme un pomeriggio di divertimento e condivisione.

