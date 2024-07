Il restauro in Parrocchia

Proseguono i lavori di restauro della chiesa di San Martino a Inveruno: cominciati ormai più di due anni fa, prevedono un impegno di spesa di quasi 2 milioni di euro.

Proseguono i lavori di restauro della chiesa di San Martino a Inveruno: cominciati ormai più di due anni fa, prevedono un impegno di spesa di quasi 2 milioni di euro, che comprendono sia il risanamento delle mura che la ripresa delle parti pittoriche: “Sono stati posati il riscaldamento nuovo e il pavimento provvisorio – commenta il Parroco Don Marco Zappa –. Ora siamo ai lotti di restauro pittorico: i tecnici si stanno occupando del transetto dell’altare della Madonna, posizionato sulla sinistra rispetto all’altare maggiore. La fine lavori di questo lotto è prevista per l’autunno. Poi toccherà alle tre navate e al recupero pittorico delle mura e delle volte”. Per chi volesse, è possibile contribuire all’investimento, lasciando la propria offerta in parrocchia oppure con bonifico bancario sul conto corrente dedicato della Parrocchia San Martino, con causale: erogazione liberale progetto restauro.

