Buscate: i cantieri estivi

Prima della pausa agostana e della ripresa a settembre, abbiamo chiesto al Sindaco di Buscate Fabio Merlotti di fare il punto sui cantieri aperti in paese: “La costruzione della Casa delle Associazioni, che sta sorgendo in Via Carducci, è allineata alle tempistiche previste e i lavori dovrebbero concludersi intorno all’inizio del 2025 – commenta Merlotti –. Per quanto riguarda il Progetto Spugna, il primo dei quattro interventi previsti nel progetto, quindi il lotto della Piazza Unità d’Italia, terminerà entro fine luglio, con conseguente riapertura. La piantumazione delle essenze arboree sarà però fatta in autunno inoltrato per consentire il corretto attecchimento delle piante. I ritardi, come già spiegato più volte, sono stati dovuti al maltempo dell’ultimo periodo e al fatto che si sia resa necessaria una modifica progettuale che, implicando lo spostamento dei pali dell'illuminazione, ha richiesto di redigere un progetto illuminotecnico che CAP ha dovuto commissionare a Dolomiti. Infine, i lavori di estensione della rete fognaria, che hanno interessato la zona periferica su Viale Europa e Viale 2 giugno, sono quasi terminati. Questi hanno previsto l’impegno di spesa di circa 500 mila euro”.

