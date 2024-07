Furgone contro mano sull'A4

Frontale tra un furgone, che procedeva contromano, e un taxi e altre tre vetture coinvolte. L'episodio sull'A4 vicino la Ghisolfa.

Gravissimo incidente questa notte, verso l'1.30, in A4 tra la barriera Ghisolfa sud - Rho /Arluno direz. Torino per un frontale tra un furgone, che procedeva contromano, e un taxi e altre tre vetture coinvolte. Il bilancio segnala un ferito grave e il conducente del furgone è fuggito, ma poi ritrovato in stato alterato nei campi. Per lunghe ore la circolazione è rimasta bloccata.

