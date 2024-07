Una sera al ‘Rugby Sound Festival’ di Legnano

Protagonista della serata del 4 luglio 2024 all’Isola del Castello di Legnano, al Rugby Sound Festival è stato Massimo Pericolo con la sua musica.

Dopo tanta attesa, finalmente, Massimo Pericolo è tornato con un nuovo tour di tredici date: ‘Le cose cambiano summer tour 2024’. Noi abbiamo assistito alla terza data, il 4 luglio 2024 all’Isola del Castello di Legnano, al Rugby Sound Festival. Questa data rimarrà impressa in noi perchè abbiamo visto dal vivo il nostro idolo. Alessandro Vanetti, nome d’arte Massimo Pericolo, nato nel 1992 a Gallarate, è un rapper italiano che ha vissuto la sua adolescenza a Brebbia, luogo omaggiato anche nel titolo di una sua canzone. L’almbum d’esordio “Scialla semper” e alcune altre canzoni prendono ispirazione da fatti personali di vita vera e vissuta e da vicissitudini giudiziarie in cui è rimasto coivolto. La grande passione per l’artista ha portato molti fan a recarsi in fila già verso le prime ore del mattino, attrezzandosi con teli, ombrelloni e tanta acqua per accaparrarsi il posto migliore al Castello di Legnano. Dopo le tante ore di attesa, alle 18: 45 aprirono i cancelli e le persone iniziano a correre per aggiudicarsi il primo posto in transenna. Durante la serata ha presentato diversi artisti tra cui Neima Ezza e Emis Killa. Tra le canzoni più famose ha cantato ‘7 Miliardi’ , ‘Stupido’, ‘Polo Nord’.

