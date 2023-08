Bareggio: rassicurazioni sullo scuolabus

Bareggio - L'assessore alla scuola Francesco Capuano sul trasporto scolastico: "Non arriveremo a settembre impreparati. Siamo in attesa di una risposta ufficiale e, non appena sarà tutto definito, sarà nostra premura informare le famiglie interessate"

Lo scuolabus continuerà a essere a disposizione degli studenti di Bareggio? La domanda ha occupato i pensieri di diverse famiglie preoccupate del fatto che, sinora, non sia stato trovato chi possa gestire il servizio per l'anno scolastico a venire. Ma l'assessore alla scuola Francesco Capuano ha inteso fornire su questo ampie rassicurazioni: "sul trasporto scolastico - ha affermato in una nota- non arriveremo a settembre impreparati, al bando di gara ha partecipato un operatore ma, per motivi tecnici, si è rivelato non idoneo, al momento il servizio non è stato assegnato". La strada che il comune sembra intenzionato a percorrere l'affidamento diretto. "Siamo in attesa - puntualizza- di una risposta ufficiale e, non appena sarà tutto definito, sarà nostra premura informare le famiglie interessate". Lo scuolabus rappresenta un servizio molto prezioso soprattutto per le famiglie impossibilitate, per motivi di orario di lavoro, ad accompagnare i loro figli nel luogo del loro studio.

