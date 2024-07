Lombardia quarta regione per farmers' market

Quasi due italiani su tre (64%) fanno la spesa nei mercati contadini, secondo un’analisi Coldiretti su dati Noto Sondaggi 2024, con la Lombardia che è la quarta regione per numero di farmers’ market targati Campagna Amica, alle spalle di Veneto, Piemonte e Toscana.

È quanto afferma la Coldiretti regionale in occasione dell’Assemblea della World Farmers Markets Coalition, l’associazione che riunisce i mercati contadini del pianeta, in corso al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo a Roma con agricoltori e prodotti da tutto il mondo.

I cittadini trovano negli acquisti diretti dall’agricoltore risposte al bisogno di genuinità, freschezza dei prodotti e garanzie dal punto di vista della sicurezza alimentare. Non a caso il 73% degli intervistati nell’indagine ritiene che acquistare direttamente dal produttore – spiega Coldiretti - sia il modo migliore per avere la garanzia della sicurezza di quanto portano in tavola tra tutte le forme di distribuzione, dal supermercato al web.

Grazie alla vendita diretta – spiega la Coldiretti – il consumatore può scegliere in modo consapevole di premiare un certo tipo di visione socio-economica che punta sul sostegno delle aree agricole e, con esse, la conservazione del paesaggio e della biodiversità agricola e naturalistica.

Proprio la disponibilità di un mercato contadino di prossimità è desiderata dall’86% degli italiani. In Lombardia – continua la Coldiretti regionale – la rete di Campagna Amica può contare già su un centinaio di farmers’ market diffusi in tutte le province. Nelle città di Milano, Brescia, Pavia e Sondrio, in particolare, sono aperti anche quattro mercati contadini coperti (uno per ognuno di questi centri urbani), che sono veri e propri spazi multifunzionali di aggregazione sociale e comunità. Qui, infatti, oltre alla vendita diretta i consumatori possono gustare in loco i prodotti degli agricoltori, partecipare ad eventi culturali e ad iniziative legate al mondo dell’agroalimentare, all’ambiente, alla sostenibilità e alla solidarietà.

Con le sue 10mila aziende e i 1200 mercati contadini in tutta Italia, per un valore pari a 4 miliardi di euro e 15 milioni di consumatori raggiunti, Campagna Amica rappresenta il circuito di vendita diretta di prodotti agricoli più grande d’Europa. Non a caso è divenuto un modello a livello mondiale per lo sviluppo di filiere locali, capaci di strappare gli agricoltori dalla miseria e promuovere l’occupazione nei Paesi più poveri.

