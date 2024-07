Malpensa intitolato a Berlusconi

Chiamatelo aeroporto 'Silvio Berlusconi'. Già, perché Malpensa è stato ufficialmente intitolato all'imprenditore e politico italiano, quattro volte Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e fondatore del gruppo Fininvest, scomparso a giugno del 2023. A stabilirlo è stata l'ordinanza di Enac, con effetto immediato, e così da oggi in poi ecco che lo scalo della provincia di Varese si chiamaerà proprio aeroporto internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi. E mentre, allora, la società di gestione Sea provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione, il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha espresso "grande soddisfazione".

