'Notte di luna calante': omaggio a Modugno

La musica di Domenico Modugno racconta momenti della storia d'Italia disegnandone un profilo nitido privo di artifici dove in un certo qual modo... ci si sente sempre a casa... Un'immagine vibrante dell'Italia d'allora, ricca di speranze di sentimenti e naturalezza. Poche parole nell'omaggio al Mimmo nazionale e più spazio alla musica, cosi da poterne catturarne le immagini ingarbugliate tra le note, per ricordare che...resta cumme', tu si na cosa grande....meraviglioso.....e tanti altri sono solo alcuni dei brani che inevitabilmente ci fanno... volare! 'Notte di Luna Calante' è il titolo rappresentativo ed elegante, scelto dagli artisti per questo emozionante spettacolo in programma sabato 13 luglio alle 21.30 in piazza Libertà ad Arconate (promosso dal Polo Culturale del Castanese), con Massimo Guerini front man, affascinante e istronico, affiancato da maestri provenienti da diverse estrazioni musicali, che rendono lo spettacolo unico. Esecuzioni che rispettano l'autenticità dei brani seppur vestite di un abito nuovo dal sapore spesso nostalgico ma indubbiamente moderne. Dal jazz al pop, passando per i morbidi colori latini fino al più passionale e caldo tango. L'ingresso è gratuito (in caso di maltempo, l'appuntamento sarà all'auditorium comunale).

